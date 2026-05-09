水戸にまた退場者…今季初先発の佐々木輝大、足裏タックルでレッドカード。２戦連続で“10人”の厳しい戦いに

水戸にまた退場者…今季初先発の佐々木輝大、足裏タックルでレッドカード。２戦連続で“10人”の厳しい戦いに