よしもと漫才劇場とオタフクソースのコラボイベント『第一回 コナ-1グランプリ』の優勝者表彰式が“コナモンの日”である7日、大阪・よしもと道頓堀シアターで行われ、ドンデコルテ（小橋共作、渡辺銀次）が初代王者に輝いた。【写真】初代王者に輝きトロフィーを受け取るドンデコルテ・渡辺銀次ツートライブ（たかのり、周平魂）、ドンデコルテ、豪快キャプテン（べーやん、山下ギャンブルゴリラ）、天才ピアニスト（竹内知咲