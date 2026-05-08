ドンデコルテ、“チヂミ”のネタで初代王者 賞品に圧倒「僕ら東京に帰るんですけど…」『コナ-1グランプリ』【順位】
よしもと漫才劇場とオタフクソースのコラボイベント『第一回 コナ-1グランプリ』の優勝者表彰式が“コナモンの日”である7日、大阪・よしもと道頓堀シアターで行われ、ドンデコルテ（小橋共作、渡辺銀次）が初代王者に輝いた。
【写真】初代王者に輝きトロフィーを受け取るドンデコルテ・渡辺銀次
ツートライブ（たかのり、周平魂）、ドンデコルテ、豪快キャプテン（べーやん、山下ギャンブルゴリラ）、天才ピアニスト（竹内知咲、ますみ）、フースーヤ（田中ショータイム、谷口理）、エバース（佐々木隆史、町田和樹）が出場。特撮サイトで、6組の芸人が6種類のコナモンメニューの“応援団長”として登場し、それぞれのコナモンをテーマにした漫才・コント動画を公開した。
審査は、WEB投票数（5ポイント）に加え、オタフクソース公式X（4月19日投稿）に投稿された各動画の「再生数」「いいね数」（各1ポイント）を集計し、合計ポイント数によって順位を決定した。投票総数は約6000票、さらに各SNSおよびYouTubeでの全組合計再生数は約28万回を記録。その中で、チヂミをテーマにネタを披露したドンデコルテが見事「初代王者」に決まった。
ドンデコルテには、オタフクソースからトロフィーと「お好みソース＆お好み焼こだわりセット1年分」が贈呈されました。ステージには実際の賞品も登場し、その圧巻の量に「今日、僕ら東京に帰るんですけど…」とうれしい悲鳴を上げていた。
またイベントでは、「粉モンをつくりながら喋ろう！！」のコーナーを実施。6組が「お好み焼こだわりセット」を使って、ステージ上で実際にお好み焼きづくりに挑戦。会場を盛り上げた。
イベント終了後の会見で小橋は「第一回チャンピオンは、（M-1初代王者の）中川家さんと一緒。20数年後も、オタフクソースさんの看板を張れるようにがんばっていきたいです」と喜び。渡辺は「今後はオタフクソースをたくさん売りたい」と意気込んでいた。
【順位】
1位 ドンデコルテ
2位 エバース
3位 フースーヤ
4位 豪快キャプテン
5位 ツートライブ
6位 天才ピアニスト
【写真】初代王者に輝きトロフィーを受け取るドンデコルテ・渡辺銀次
ツートライブ（たかのり、周平魂）、ドンデコルテ、豪快キャプテン（べーやん、山下ギャンブルゴリラ）、天才ピアニスト（竹内知咲、ますみ）、フースーヤ（田中ショータイム、谷口理）、エバース（佐々木隆史、町田和樹）が出場。特撮サイトで、6組の芸人が6種類のコナモンメニューの“応援団長”として登場し、それぞれのコナモンをテーマにした漫才・コント動画を公開した。
ドンデコルテには、オタフクソースからトロフィーと「お好みソース＆お好み焼こだわりセット1年分」が贈呈されました。ステージには実際の賞品も登場し、その圧巻の量に「今日、僕ら東京に帰るんですけど…」とうれしい悲鳴を上げていた。
またイベントでは、「粉モンをつくりながら喋ろう！！」のコーナーを実施。6組が「お好み焼こだわりセット」を使って、ステージ上で実際にお好み焼きづくりに挑戦。会場を盛り上げた。
イベント終了後の会見で小橋は「第一回チャンピオンは、（M-1初代王者の）中川家さんと一緒。20数年後も、オタフクソースさんの看板を張れるようにがんばっていきたいです」と喜び。渡辺は「今後はオタフクソースをたくさん売りたい」と意気込んでいた。
【順位】
1位 ドンデコルテ
2位 エバース
3位 フースーヤ
4位 豪快キャプテン
5位 ツートライブ
6位 天才ピアニスト