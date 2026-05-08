札幌市豊平区羊ケ丘で５月７日午後８時前、森林総合研究所が調査目的で設置した固定カメラで、クマ１頭の姿が確認されました。クマの大きさや年齢などは不明で、付近にある西岡地区の住宅街からはおよそ６００メートルほどの距離だということです。この先、クマは繁殖期を迎え、さらに活動が活発化することから、札幌市は朝晩は山に入らない、日中でも山に入る際は１人で行動しないなど注意を呼びかけています。