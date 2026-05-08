フジテレビの松村未央アナウンサーが８日、フジテレビ系「ノンストップ！」で、夫の陣内智則へのプチ不満をもらした。この日は同局「今夜、秘密のキッチンで」で話題の夫のモラハラについて特集。ドラマではレストラン経営者の夫が、元女優の妻に対し「誰のおかげで今の生活ができていると思ってるんだ」「僕の妻という肩書がなくなれば何の価値も居場所も残らない」などの強烈なモラハラを繰り広げているのが話題となっている