フジテレビの松村未央アナウンサーが８日、フジテレビ系「ノンストップ！」で、夫の陣内智則へのプチ不満をもらした。

この日は同局「今夜、秘密のキッチンで」で話題の夫のモラハラについて特集。ドラマではレストラン経営者の夫が、元女優の妻に対し「誰のおかげで今の生活ができていると思ってるんだ」「僕の妻という肩書がなくなれば何の価値も居場所も残らない」などの強烈なモラハラを繰り広げているのが話題となっている。

北陽の虻川美穂子は、イタリアンシェフの夫から、野菜炒めの野菜の大きさが揃っていないことを指摘され激怒したことを振り返った。

すると松村アナも「うちもある」と切り出し、「遅くなると言われていたが、結果早く帰ってきて『なにかない？』っていうのはよくある」と打ち明けた。

遅くなると聞いていたため、食事の支度はしていないため「用意してないよ、って思うので困ります。なんかお蕎麦をゆでたりとか、本当に簡単なやつはしますが、自分でやってよって、内心は思ってます」とコメント。バナナマン設楽統は「言ってないの？なんでやねん！って」とツッコんでいた。