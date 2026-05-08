50代になると、役職に就いたり子どもの教育費が落ち着いたりして、自身の老後資金について真剣に考え始める人も多いでしょう。そのようなとき、ふと「自分の年収500万円は、同世代と比べて少ないのではないか」と不安に感じる人もいるかもしれません。 本記事では、大手転職サービスが公表しているデータをもとに、50代の平均年収と実態に近い「中央値」について解説します。現在の収入が定年後にどう影響する