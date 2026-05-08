子役として活躍していた、俳優の大島美優（16）が6日、Instagramを更新。映画撮影のオフショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】大島美優の成長した姿2018年、少女漫画雑誌『ちゃお』の専属モデルを選出する、『ちゃおガール2018☆オーディション』で準グランプリを受賞し、芸能界デビューした大島。子役としても活躍し、フジテレビ系ドラマ『ラジエーションハウス〜放射線科の診断レポート〜』やテレビ朝日系ドラ