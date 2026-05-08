子役として活躍していた、俳優の大島美優（16）が6日、Instagramを更新。映画撮影のオフショットを公開し、反響が寄せられている。

【映像】大島美優の成長した姿

2018年、少女漫画雑誌『ちゃお』の専属モデルを選出する、『ちゃおガール2018☆オーディション』で準グランプリを受賞し、芸能界デビューした大島。

子役としても活躍し、フジテレビ系ドラマ『ラジエーションハウス〜放射線科の診断レポート〜』やテレビ朝日系ドラマ『相棒 season18』などに出演してきた。2022年には、TBS系日曜劇場『マイファミリー』で、俳優の二宮和也、多部未華子夫婦の娘役として出演し、脚光を浴びた。

その後も、NHK連続テレビ小説『おむすび』やTBS系ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、TBS系日曜劇場『ギフトGIFT』など、数々の話題作に出演し、活躍の幅を広げている。

出演映画『ザッケン！』のオフショットを公開

2026年5月6日、大島はInstagramを更新し、自身が出演している映画『ザッケン！』のオフショットを公開。「本日5/6は、映画『ザッケン！』クランクイン1周年。写真は、杉野ゆかり役の中島瑠菜ちゃんが撮ってくれました！俳優としても人としても、憧れる部分がたくさんある瑠菜ちゃん。『ザッケン！』の取材や、舞台挨拶でも会うことができてうれしいです。またご一緒できるように頑張ります」と綴った。

この投稿にファンからは、「めっちゃ可愛い」「最高でした」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）

