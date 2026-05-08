ニトリホールディングスが続落している。７日の取引終了後に発表した４月度の月次国内売上高で、既存店売上高が前年同月比３．３％減と８カ月連続で前年実績を下回ったことが嫌気されている。 引き続き「春のポイント還元キャンペーン」「みんなの新生活応援キャンペーン」を実施したものの、曜日影響がマイナス０．５ポイントあったほか、客数が同３．５％減となったことが響いた。なお、全店売上高は同