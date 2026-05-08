今月5日、酒田市の山林で頭や腕に傷がある身元不明の高齢男性の遺体が見つかり、すぐ近くでクマ1頭が駆除された件について、警察は男性の遺体の司法解剖を行っていますが、8日になっても死亡とクマとの直接的な関連は明らかになっていません。引き続き調べを進めています。 【画像】現場に続く山道警察に入山を止められた 遺体には非常に大きなキズがあったことがわかっています。 これは、今月5日午前9時50分ごろ、酒田市山