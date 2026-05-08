今月5日、酒田市の山林で頭や腕に傷がある身元不明の高齢男性の遺体が見つかり、すぐ近くでクマ1頭が駆除された件について、警察は男性の遺体の司法解剖を行っていますが、8日になっても死亡とクマとの直接的な関連は明らかになっていません。引き続き調べを進めています。

【写真を見る】【酒田】山中の男性遺体に非常に大きなキズ 近くで駆除されたクマとの関連を引き続き調べる（山形）

遺体には非常に大きなキズがあったことがわかっています。

これは、今月5日午前9時50分ごろ、酒田市山谷の山林で、警察などが身元不明の高齢男性の遺体を発見し、そのほぼ同じ時刻に、遺体の近くにいたクマ1頭が駆除されていたものです。

この山林では今月3日、酒田市北俣に住む久松幸雄さん（78）が山菜採りに入ったあと行方が分からなくなり、警察が捜索を続けていました。

■遺体には「非常に大きなキズ」

遺体が見つかったのは、久松さんの軽トラックが残されていた場所から南西に150メートルほどの山中です。遺体の頭や腕には外傷があり、警察によりますと、傷は非常に大きく、身元がすぐにはわからないほどの損傷だったということです。

また、駆除されたクマは体長およそ1メートルのオス1頭でした。近隣住民に話を聞くと、現場付近は以前からクマが目撃される場所でしたが、ここ数年でその件数が増えていたといいます。

警察は遺体が久松さんである可能性が高いとみて身元の確認を急ぐとともに、司法解剖を行って死因の特定を進めています。

しかし、8日になっても、これまで遺体の外傷がクマの襲撃によるものなのかなど、死亡とクマとの関連については明らかになっておらず、警察は引き続き慎重に調べを進めているものとみられます。