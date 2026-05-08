白馬の像がある陣馬山頂（相模原市提供）登山シーズンを迎え、相模原市は２３日〜６月２１日の土・日曜に、東京都と同市緑区の境にある「陣馬山」と「生藤山」の登山客向け観光バスを実証運行する。周辺は路線バスの減便や廃止を控えており、登山客の移動手段の確保と地域振興を図る。１０〜１１月にも実証運行して利用状況などを見極め、２０２７年度に本格運行に切り替える。観光バスの運行区間は藤野駅から陣馬山登山口と鎌