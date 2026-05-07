大人顔負けのスーパーキッズの特集をお伝えします。ドラムを演奏しているは小学6年生です。テクニックとパワーそして、熱い思いを持った児童の姿を取材しました。 ■きっかけは父親が見ていた動画 秋田市のイオンモール秋田3階にある島村楽器。全国に店舗を展開していて様々な楽器を取り扱う国内最大級の総合楽器店です。午後7時半。父親と一緒にやってきた小学生の女の子。すぐにドラムセットに向か