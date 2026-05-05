5月5日のこどもの日に合わせ、山形市の中心商店街で「スプリングフェスティバル」が開催されました。“はたらく車”を集めたイベントが用意され訪れた多くの家族連れでにぎわいました。「スプリングフェスティバル」は、地元商店街などによる実行委員会が毎年こどもの日に開いているもので、山形市の十日町から七日町にかけての大通りを歩行者天国にして開催されました。フェスティバルの目玉となるイベントが大型の除雪車やパトカ