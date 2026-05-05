5月5日、かつて人気Youtuberカップルとして人気を集めていた「なこなこカップル」のなごみとこーくんが、離婚を発表した。2024年10月に結婚を発表するも、2年足らずの“スピード離婚”に驚きが広がっている。「なこなこカップルは、もともと2019年から2025年まで活動してきた人気カップルYouTuberです。親近感のある会話や、仲の良さがうかがえる2人のチャンネルにはファンが多く、登録者数は150万人以上と、カップルチャンネル