5月5日、かつて人気Youtuberカップルとして人気を集めていた「なこなこカップル」のなごみとこーくんが、離婚を発表した。2024年10月に結婚を発表するも、2年足らずの“スピード離婚”に驚きが広がっている。

「なこなこカップルは、もともと2019年から2025年まで活動してきた人気カップルYouTuberです。親近感のある会話や、仲の良さがうかがえる2人のチャンネルにはファンが多く、登録者数は150万人以上と、カップルチャンネルのなかでも最大手と言っていい存在でした。

2024年3月の『東京ガールズコレクション』でプロポーズがおこなわれ、同年10月に結婚。2025年2月には、個人での活動に専念するとして、カップルチャンネルを終了しています」（芸能担当記者）

だが、チャンネル終了後、夫婦の距離感は広がるばかりだったのかもしれない。

なごみは、自身のInstagramのストーリーズを更新し、《夫婦で話し合いを重ねた結果、それぞれの成長と新しい挑戦のために別々の道を歩むことを決めました。》とつづった。《共に過ごした9年間は、かけがえのない大切な時間》《これからもこーくんは私にとって1番の理解者です》と、円満な別れであることを明かしている。こーくんも自身のInstagramにて、同様の文面で離婚を発表しており、互いに感謝を伝える形となった。

仲睦まじかったカップルYouTuberの離婚に、世間も驚いているかと思いきや、Xでは「離婚すると思っていた」という反応も少なくなかった。

《やっぱり感がすげぇ。格差すごいもんな、なごみちゃんは幸多き先があるやろけど、彼はなぁ、、、（）》

《なごみちゃん離婚 どう見ても格差婚で上手くいきそうになかったですが案の定な結末。》

実際のところ、2人の現在地は大きく異なっているようだ。チャンネル終了後、なごみは持ち前の美貌や抜群のスタイルを活かし、モデル活動に邁進。2025年9月には、高級ジュエリーブランド「ハリー・ウィンストン」のタイアップ広告に起用されたほか、2026年4月には、「BURBERRY BEAUTY」の香水とのコラボ動画がアップされるなど、グローバルな活躍を続けてきた。

いっぽう、こーくんは個人のYouTubeチャンネルを開設したほか、イベントにMCとして出演。ファッションショーにモデルとして参加するも、なごみに比べると露出度は格段に低い状況が続いていたのだ。

「こーくんは『BESHARIZAKE/べしゃり酒』というYouTubeチャンネルを、2024年から立ち上げており、中尾明慶さんらをゲストに迎えてお酒を飲みながら対談したり、お酒やつまみを紹介したりするコンテンツを発信していました。

しかし、YouTube上の動画は2024年11月時点でストップしており、Instagramに移行してからも、2025年12月で発信がストップ。つい1週間前に再開を発表するという、なんともゆるい仕事ぶりでした。なごみさんの活躍と比べると、やはり見劣りしてしまいます。

さらに、『なこなこチャンネル』の動画はすべて消えてしまっているため、なごみさんとの圧倒的収入格差が指摘されてきました。2人の現在地の違いが、夫婦としての価値観にズレを生んだ可能性は否定できません」（同前）

今回の離婚が、二人にとって良い再出発のきっかけとなるとよいのだが……。