国際卓球連盟（ITTF）は4日、2026年第19週の世界ランキングを発表した。 ■日本女子は計17人がトップ100入り 女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が5位をキープし、日本勢では唯一のトップ10入り。早田ひな（日本生命）は前週と変わらず11位、大藤沙月（ミキハウス）、伊藤美誠（スターツ）もそれぞれ12位、13位で順位を維持した。なお、1位の孫穎莎、2位の王曼碰、3位の陳幸同（いずれも中