張本美和が3週連続の5位でトップ10入り 早田ひなが11位、大藤沙月が12位、伊藤美誠が13位で変動なし｜卓球女子世界ランキング（2026年第19週）
国際卓球連盟（ITTF）は4日、2026年第19週の世界ランキングを発表した。
■日本女子は計17人がトップ100入り
女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が5位をキープし、日本勢では唯一のトップ10入り。早田ひな（日本生命）は前週と変わらず11位、大藤沙月（ミキハウス）、伊藤美誠（スターツ）もそれぞれ12位、13位で順位を維持した。
なお、1位の孫穎莎、2位の王曼碰、3位の陳幸同（いずれも中国）と、上位陣に変動はなかった。
橋本帆乃香（デンソー）は15位、長粼美柚（木下グループ）は16位でともに順位をキープしている。
このほか、佐藤瞳（日本ペイントグループ）は22位、木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）は25位でともに変動なし。
横井咲桜（ミキハウス）は29位、平野美宇（木下グループ）は32位、赤江夏星（日本生命）は38位、芝田沙季（日本ペイントグループ）は47位でいずれも順位を維持した。
また、兼吉優花（中央大）は70位、竹谷美涼（香ヶ丘リベルテ高）は71位、出澤杏佳（レゾナック）は89位で変動なし。笹尾明日香（日本生命）は94位、面田采巳（愛工大）は98位でともに前週と変わらなかった。
今週は日本女子から計17選手がシングルスでトップ100入りを果たした。
■日本女子選手の世界ランキング推移（2026年5月4日更新）
■トップ100以内の日本女子選手ランキング
5位 （-）：張本美和
11位（-）：早田ひな
12位（-）：大藤沙月
13位 （-）：伊藤美誠
15位（-）：橋本帆乃香
16位（-）：長粼美柚
22位（-）：佐藤瞳
25位（-）：木原美悠
29位（-）：横井咲桜
32位（-）：平野美宇
38位（-）：赤江夏星
47位（-）：芝田沙季
70位（-）：兼吉優花
71位（-）：竹谷美涼
89位（-）：出澤杏佳
94位（-）：笹尾明日香
98位（-）：面田采巳