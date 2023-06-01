【Amazonセール：DEERC ラジコン】 セール期間：5月5日～5月10日23時59分 Amazonにて、DEERCのラジコン商品が特別価格で販売される。セール期間は5月10日23時59分まで。 本セールではDEERCのラジコンカー、ラジコンボート、ラジコンヘリを対象に特別価格で販売される。 ラジコンカーは、1/18スケールのオフロードモデルで