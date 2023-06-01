Amazonにて、DEERCのラジコン商品が特別価格で販売される。セール期間は5月10日23時59分まで。

本セールではDEERCのラジコンカー、ラジコンボート、ラジコンヘリを対象に特別価格で販売される。

ラジコンカーは、1/18スケールのオフロードモデルでトルク1.2kgで悪路でも正確な操舵が可能となっている。約40分の連続操作が可能なラジコン バッテリー（USB充電、約60分でフル充電）を搭載。最高速度約9km/h・最大操舵角約30°の安定した走行性能を実現。

ラジコンボートは、競技用モーター搭載で最高速度25km/hの迫力ある水上走行を実現。2.4GHzプロポは最大150mの遠距離操作が可能。

ラジコンヘリは、2.4Gリモコン技術が採用されている。また、3段階の速度調整機能を備え、内蔵のLEDライトシステムは、夜間の飛行も楽しめる。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認のうえ購入いただきたい。