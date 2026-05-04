朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の人気選手で、“アウトローのカリスマ”の異名を持つ瓜田純士の妻、麗子さんがＳＮＳを更新。ＡＩでトレードマークの顔のタトゥーを消した瓜田の姿に「え・・・こんな人と結婚してんの、私。家に（シンガポール人モデル）チュアンド・タン、おんねんけど」「旦那、瓜田純士さんの素顔がイケメン過ぎてビビッてる」と