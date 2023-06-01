＜ターキッシュ・エアラインズオープン最終日◇3日◇ナショナルGC（トルコ）◇7287ヤード・パー72＞トルコで行われているDPワールド（欧州男子）ツアーの最終ラウンドが行われ、首位タイから出たミカエル・リンドベリ（スウェーデン）が6バーディ・3ボギーの「69」をマーク。2位に2打差をつけてツアー初優勝を飾った。≪写真≫ アームロックパター、やさしい『ステルス2』FW、曲がらない『プロV1』……賞金王・金子駆大の14本は