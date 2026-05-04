33歳のリンドベリが70試合目で初Ｖ 金子駆大は「67」で欧州初のトップ10入り
＜ターキッシュ・エアラインズオープン 最終日◇3日◇ナショナルGC（トルコ）◇7287ヤード・パー72＞トルコで行われているDPワールド（欧州男子）ツアーの最終ラウンドが行われ、首位タイから出たミカエル・リンドベリ（スウェーデン）が6バーディ・3ボギーの「69」をマーク。2位に2打差をつけてツアー初優勝を飾った。
≪写真≫ アームロックパター、やさしい『ステルス2』FW、曲がらない『プロV1』……賞金王・金子駆大の14本は面白過ぎた
DPツアー70試合目の出場で初タイトルを獲得した33歳のリンドベリ。「まさに夢が叶ったようなもの。何年も前からずっと夢見てきたこと。それを実現できて本当にうれしい。この1週間は本当に大変でした。とてもタフでした。最後のホールをプレーしたときは、めまいがして吐きそうになるぐらいでした」と喜びを語った。中国、インド、トルコの3か国4試合の「アジアン・スイング」上位3人に「全米プロゴルフ選手権」（5月14〜17日、ペンシルベニア州・アロニミンクＧＣ）の出場権を付与。優勝したリンドベリが同スイング1位になり、2位のベルンド・ウィースバーガー（オーストリア）、3位のジョーダン・ガンバーグ(米国）とともにメジャーの出場権を獲得した。日本勢は2人が決勝ラウンドを戦った。昨季の日本ツアー賞金王・金子駆大は、41位タイからスタート。この日ベストスコアタイとなる6バーディ・1ボギーの「67」をマークして、9位タイフィニッシュ。欧州ツアー初のトップ10入りを決めた。星野陸也は「76」のプレーで、トータル7オーバー・73位タイで4日間を終えている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ターキッシュ・エアラインズオープン 3日目の成績
“キレ”と“ワンオン”を求めて 金子駆大と桂川有人が欧州仕様クラブをテスト
原英莉花がトップ10入り 米女子最終結果
YouTubeでの“予言”的中 堀川未来夢が年間王者へ大きな1勝
「自信まんまん」で影も踏ませず 菅沼菜々が浜野で魅せた“横綱相撲”
≪写真≫ アームロックパター、やさしい『ステルス2』FW、曲がらない『プロV1』……賞金王・金子駆大の14本は面白過ぎた
DPツアー70試合目の出場で初タイトルを獲得した33歳のリンドベリ。「まさに夢が叶ったようなもの。何年も前からずっと夢見てきたこと。それを実現できて本当にうれしい。この1週間は本当に大変でした。とてもタフでした。最後のホールをプレーしたときは、めまいがして吐きそうになるぐらいでした」と喜びを語った。中国、インド、トルコの3か国4試合の「アジアン・スイング」上位3人に「全米プロゴルフ選手権」（5月14〜17日、ペンシルベニア州・アロニミンクＧＣ）の出場権を付与。優勝したリンドベリが同スイング1位になり、2位のベルンド・ウィースバーガー（オーストリア）、3位のジョーダン・ガンバーグ(米国）とともにメジャーの出場権を獲得した。日本勢は2人が決勝ラウンドを戦った。昨季の日本ツアー賞金王・金子駆大は、41位タイからスタート。この日ベストスコアタイとなる6バーディ・1ボギーの「67」をマークして、9位タイフィニッシュ。欧州ツアー初のトップ10入りを決めた。星野陸也は「76」のプレーで、トータル7オーバー・73位タイで4日間を終えている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ターキッシュ・エアラインズオープン 3日目の成績
“キレ”と“ワンオン”を求めて 金子駆大と桂川有人が欧州仕様クラブをテスト
原英莉花がトップ10入り 米女子最終結果
YouTubeでの“予言”的中 堀川未来夢が年間王者へ大きな1勝
「自信まんまん」で影も踏ませず 菅沼菜々が浜野で魅せた“横綱相撲”