池袋PAにある無人ラーメン首都高速5号池袋線（上り）にある「南池袋パーキングエリア」は、都心部に位置する小規模な休憩施設で、フードコートなどはなく自販機中心の構成となっています。その一角に設置されているのが、都内でも珍しいラーメン自動販売機「CHEFFY（シェフィー）」です。ただ、この自販機は只者ではありません。【写真】えっ…これが「PAの自販機で提供されるガチ過ぎラーメン」全貌ですラーメン自販機といえ