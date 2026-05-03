池袋PAにある無人ラーメン

首都高速5号池袋線（上り）にある「南池袋パーキングエリア」は、都心部に位置する小規模な休憩施設で、フードコートなどはなく自販機中心の構成となっています。その一角に設置されているのが、都内でも珍しいラーメン自動販売機「CHEFFY（シェフィー）」です。ただ、この自販機は只者ではありません。

【写真】えっ…これが「PAの自販機で提供されるガチ過ぎラーメン」全貌です

ラーメン自販機といえば、これまでのものはインスタントカップ麺を購入して、自分でお湯を入れて食べるスタイルでした。しかし、このCHEFFYは冷凍されたラーメンをスチームで調理するため、提供されるラーメンはインスタント麺よりもクオリティーが高く、出来立てに近いアツアツの状態で提供されます。調理時間も約90秒と短時間です。

ラーメン自体も有名ラーメン店のメニューを再現しており、「濃厚豚骨魚介ラーメン」（中華蕎麦 とみ田）、「特みそこってりラーメン」（東京スタイルみそらーめん ど・みそ）、「スタミナ満点らーめん」（元祖スタミナ満点らーめんすず鬼）などが楽しめます。

筆者が実際に食べたのは千葉県の二郎インスパイア系ラーメン店「ちばから」の「極太豚骨ニンニクラーメン」。極太麺と濃厚豚骨スープの組み合わせによるガッツリ感が特徴ですが、自販機メニューでも太麺と濃厚スープは熱々で提供されており、食べ応えは十分にある内容でした。

昭和時代のオートレストランの再来か？

価格は1杯あたり800〜1000円と自販機メニューとしては割高です。ラーメンの店舗と比較しても同等の価格帯ですが、無人環境で提供される点を考えれば一定の納得感があります。

高速で長距離運転をしている深夜、どこもお店がやっていない時にちょっと贅沢で食べ応えのある食事を楽しみたい……。そんなドライバー目線で見れば、このラーメン自販機は選択肢のひとつとして十分に成立するのではないでしょうか。

じつは昭和の時代には、同様のニーズを満たす「オートレストラン」というものが存在していました。そこでは食品を販売する自動販売機が並べられており、そば、うどん、カレーライスなどの自販機専用メニューが売られていました。

どのメニューも自販機での温めや調理を前提としたため、味よりも“いつでも食べられる”ことが価値であり、ドライバーにとっては深夜に利用できるありがたい存在でした。

その後、コンビニエンスストアやファーストフード店の普及によって、オートレストランは姿を消していき、現在では一部の店舗がその希少性から再注目されて営業を続けています。

このCHEFFYをある意味で、昭和時代のオートレストランの流れを汲んだ存在だといえるでしょう。令和の現在では、少子化と労働人口不足から、オートレストランを駆逐した24時間営業の店舗を維持するのも簡単なことではありません。一定の客層が見込めない地域では有人店舗を運営するのは難しく、こうした背景を考えると、CHEFFYは単なる自販機ではなく、人手不足時代の“新しい食のインフラ”として定着していく可能性があります。