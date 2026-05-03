「政治の師」と仰ぎ秘書として支えた中川一郎元農水相の自死、35歳で衆院議員初当選、49歳で初入閣、あっせん収賄容疑での逮捕、突然のがん宣告……。数々の修羅場をくぐり抜けてきた78歳のベテラン政治家、鈴木宗男参院議員が半生を振り返りつつ、自身の終活や、自民党広報本部長を務める愛娘の貴子衆院議員への熱い思いを語った。 【画像】鈴木宗男氏の財布にいつも入っている娘・貴子さんの幼少期の写真 「意義のある仕事を43