結婚式の形が多様化している今。かつては結婚式、披露宴、その後に二次会、さらに三次会まで開かれたこともあったようですが、最近は結婚式（挙式）のみだったり、披露宴と二次会を合わせた1.5次会なるものも存在します。それぞれのカップルが自分たちらしいスタイルを選べばいいだけですが、なかには不本意なまま周囲に振り回されるケースも。当たり前のように妹夫婦を連れていった新郎実家。ひどくない？結婚式後、新郎側の親族