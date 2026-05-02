キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が、2日までに自身のインスタグラムを更新。彩り豊かな手料理を披露し、その内容が「まるで料亭のコース」と話題になっている。【写真】「豪華でヘルシー!!」まるで“料亭のコース”のような安藤優子の華やかな手料理投稿では「昨日は鯛のお鍋をメインに落ち着いた（笑）献立に」とコメント。食卓には、鯛とわかめの鍋を中心に、だし巻き卵や副菜、小鉢など、美しくバランスの取れ