安藤優子、まるで“料亭のコース” 華やかな手料理の数々に称賛の声「美味しそう」「豪華でヘルシー!!」
キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が、2日までに自身のインスタグラムを更新。彩り豊かな手料理を披露し、その内容が「まるで料亭のコース」と話題になっている。
【写真】「豪華でヘルシー!!」まるで“料亭のコース”のような安藤優子の華やかな手料理
投稿では「昨日は鯛のお鍋をメインに落ち着いた（笑）献立に」とコメント。食卓には、鯛とわかめの鍋を中心に、だし巻き卵や副菜、小鉢など、美しくバランスの取れた和食メニューが並んでいた。
メインとなる鍋は、じっくりと取った鯛だしが印象的な一品。優しい色合いのスープに、素材の旨みが凝縮されている様子が伝わってくる。さらに、舞茸と人参の炊き込みご飯、ポークステーキのトマトソース煮込み、とろたく納豆、だし巻き卵、サラダや小鉢といった品数豊富な構成で、まさにコース料理のような完成度の高い食卓となっている。
コメント欄には、「料亭のコースのようですね」「ヘルシーなお料理で美味しそう」「炊き込みご飯 食べたくなりました〜」「美味しそうで、盛り方も、とても小粋でございます」「豪華でヘルシー!!」といった声が多数寄せられていた。
【写真】「豪華でヘルシー!!」まるで“料亭のコース”のような安藤優子の華やかな手料理
投稿では「昨日は鯛のお鍋をメインに落ち着いた（笑）献立に」とコメント。食卓には、鯛とわかめの鍋を中心に、だし巻き卵や副菜、小鉢など、美しくバランスの取れた和食メニューが並んでいた。
メインとなる鍋は、じっくりと取った鯛だしが印象的な一品。優しい色合いのスープに、素材の旨みが凝縮されている様子が伝わってくる。さらに、舞茸と人参の炊き込みご飯、ポークステーキのトマトソース煮込み、とろたく納豆、だし巻き卵、サラダや小鉢といった品数豊富な構成で、まさにコース料理のような完成度の高い食卓となっている。
コメント欄には、「料亭のコースのようですね」「ヘルシーなお料理で美味しそう」「炊き込みご飯 食べたくなりました〜」「美味しそうで、盛り方も、とても小粋でございます」「豪華でヘルシー!!」といった声が多数寄せられていた。