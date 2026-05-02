東京・福生市で44歳の男がハンマーで少年らを殴り逃走していた事件で、警視庁は、潜伏先の千葉・習志野市で身柄を確保し、殺人未遂の疑いで逮捕した。逮捕された高林輝行容疑者（44）は4月29日、福生市の路上で少年をハンマーで殴り、殺害しようとした疑いが持たれている。さらに、警察官らに農薬のようなものを吹きかけ、合わせて5人が重軽傷を負った。高林容疑者の母親の許可を得てFNNが撮影した自宅敷地内の様子。高林容疑者は