「殺すつもりはなかった」東京・福生市で少年ら殴打“ハンマー男”高林輝行容疑者（44）殺人未遂容疑で逮捕　 潜伏先の千葉・習志野市で

東京・福生市で44歳の男がハンマーで少年らを殴り逃走していた事件で、警視庁は、潜伏先の千葉・習志野市で身柄を確保し、殺人未遂の疑いで逮捕した。

逮捕された高林輝行容疑者（44）は4月29日、福生市の路上で少年をハンマーで殴り、殺害しようとした疑いが持たれている。

さらに、警察官らに農薬のようなものを吹きかけ、合わせて5人が重軽傷を負った。

高林容疑者の母親の許可を得てFNNが撮影した自宅敷地内の様子。

高林容疑者は犯行後、家の裏手にあるこの小さな柵を乗り越え、逃走したとみられている。

記者リポート：

高林容疑者が逃走に使っていたとみられる車ですが、視界を遮るためでしょうか、アルミシートがあるほか、中には毛布も確認できます。

高林容疑者は車で逃走し、埼玉県へ移動した後、再び都内を通って千葉・習志野市の駐車場に車を乗り捨てているのが見つかった。

そして、事件から約56時間後の1日午後4時20分ごろ、潜伏先のアパートにいるところを逮捕された。凶器は持っておらず、抵抗するような様子もなかったということだ。

高林容疑者の母親：

ほっとしています。安心しています。

高林容疑者は、「殺すつもりはなかった」と容疑を一部否認しているということだ。