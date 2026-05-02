1962年（昭37）9月14日、奈良県三宅村（現三宅町）で生まれた。学年で5つ上の姉・富士子がいる。父・勝美は運動用具、いろんな競技のシューズを作る職人だった。自作の商品を京都の大学の陸上部に売りに行ったりしていた。個人でやったり、勤めたり、いろいろしていたが、のちに有名ブランドを立ち上げる方とライバルだったと聞かされたことがある。そんな仕事をしていたから手に入れやすかったのかな。幼稚園のとき、グラブ