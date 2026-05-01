ノルディックスキー・ジャンプ男子でミラノ・コルティナ冬季五輪に出場した二階堂蓮（24）は4月26日、Instagramを更新。オフショットを公開した。 【画像】「可愛さのレベルが違う」原田葵、五輪取材での“透明感”が半端ない！現地でのプチハプニングも明かす 二階堂は「幸せな時間を妻と一緒に」と題し、今年1月に結婚を発表したばかりの妻とのホテル前でのツーショットや、旅行先でくつろぐ様子を披露。