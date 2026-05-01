賃貸契約が満了したのに立ち退かないとして、岐阜市の老舗料亭に市が退去を求めていた裁判で、5月1日、料亭側に明け渡しを命じる判決が言い渡されました。金華山のふもとにある老舗料亭「萬松館」は、岐阜市と結んだ賃貸契約が満了したにもかかわらず退去に応じないとして、2024年、市から建物の明け渡しなどを求めて提訴されていました。5月1日の判決で岐阜地裁は、期限付きの契約について市側から十分な説明がなされていた