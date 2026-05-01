多国籍9人組ガールズグループ・TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット・MISAMOが5月1日、都内で行われた『RIM loves MISAMO Ambassador ＆ Pop-up Launch Event』に登壇。アイウェアが際立つデニムコーデを披露した。【ソロカット】おにあいすぎる…！ブラウンのメガネ姿を披露したMINAブランドアンバサダー就任について、MINAは「とてもとてもうれしいですし、2月に就任を発表してから、反響が良くて、