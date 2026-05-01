MISAMO、めがねビジュアル披露 そろってアイウェアイベント登場「アクセサリー感覚で楽しんで」
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット・MISAMOが5月1日、都内で行われた『RIM loves MISAMO Ambassador ＆ Pop-up Launch Event』に登壇。アイウェアが際立つデニムコーデを披露した。
【ソロカット】おにあいすぎる…！ブラウンのメガネ姿を披露したMINA
ブランドアンバサダー就任について、MINAは「とてもとてもうれしいですし、2月に就任を発表してから、反響が良くて、たくさんのお言葉をいただけてうれしいです」と喜びのコメント。「普段からアイウェアを楽しんでいるので、アクセサリー感覚で楽しんでいただけるように3人で頑張ってアンバサダーを務めたいと思います」と意気込んだ。
また、SANAは「最近はメタルデザインのものをシルバーアクセサリー感覚でつけています」と明かし、MOMOも「服装のトーンや全体的な雰囲気に合わせてマッチングするように心がけています」と、アイウェアを楽しんでいる様子を見せた。
「RIM（リム）」は、ファッションアイウエアを発信するJINSの姉妹ブランド。ブランドアンバサダー就任を記念し、期間限定ストア「RIM loves MISAMO POP-UP STORE」を大阪・ルクアイーレ店、東京・渋谷スクランブルスクエア店の2都市でオープンする。
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ブランドアンバサダー就任について、MINAは「とてもとてもうれしいですし、2月に就任を発表してから、反響が良くて、たくさんのお言葉をいただけてうれしいです」と喜びのコメント。「普段からアイウェアを楽しんでいるので、アクセサリー感覚で楽しんでいただけるように3人で頑張ってアンバサダーを務めたいと思います」と意気込んだ。
「RIM（リム）」は、ファッションアイウエアを発信するJINSの姉妹ブランド。ブランドアンバサダー就任を記念し、期間限定ストア「RIM loves MISAMO POP-UP STORE」を大阪・ルクアイーレ店、東京・渋谷スクランブルスクエア店の2都市でオープンする。