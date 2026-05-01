きょうから５月です。県立加茂水産高校で伝統の水開きが行われました。 【写真を見る】寒さに耐え元気よく泳ぐ！ 県立加茂水産高校で伝統の「水開き」海での実習の安全を祈る（山形） 山形県鶴岡市の県立加茂水産高校では、毎年５月１日に、海での実習の安全を祈る水開きを行っています。 全校生徒６０人が最初に行うのは海に入るための準備体操。元気よく体操を行い、身も心も温めます。そして浜辺に移動し、全長およそ５０