皆さんは「ブルームーン」を知っていますか。「ブルームーン」とはどんなものなのか、意味や名前の由来などについて解説します。「ブルームーン」とは「ブルームーン」とは、ひと月に満月が2回ある時の2回目の満月のことを呼びます。「ブルームーン」という呼び名だからと言って、月が青く見えるわけではありません。このように呼ばれるようになった理由は諸説ありますが、英語で「滅多にない」という意味の「once in a blue moon