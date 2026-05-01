春の北信越高校野球新潟県大会は1日、2回戦8試合が行われました。今春センバツ出場の日本文理と帝京長岡はコールド勝ち。第2シード中越、第4シード開志学園も勝ち、ベスト16進出を決めました。また、長岡・新潟産大附属・北越・新潟明訓もベスト16へ名乗りを上げています。 【2回戦試合結果】 日本文理 11-2 新発田南(7回コールド) 長岡 8-0 小千谷 新潟産大附属 3-2 十日町 開志学園 3-1 新発田農業