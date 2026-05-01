春の高校野球新潟県大会 2回戦の試合結果 今春センバツ出場の日本文理・帝京長岡はコールド勝ち 中越・開志学園のシード勢もベスト16進出
春の北信越高校野球新潟県大会は1日、2回戦8試合が行われました。今春センバツ出場の日本文理と帝京長岡はコールド勝ち。第2シード中越、第4シード開志学園も勝ち、ベスト16進出を決めました。また、長岡・新潟産大附属・北越・新潟明訓もベスト16へ名乗りを上げています。
【2回戦試合結果】
日本文理 11-2 新発田南(7回コールド)
長岡 8-0 小千谷
新潟産大附属 3-2 十日町
開志学園 3-1 新発田農業
中越 11-2 長岡商業(7回コールド)
北越 13-0 新潟西
新潟明訓 12-1 村上桜ヶ丘(6回コールド)
帝京長岡 9-2 三条(7回コールド)
【2回戦】(5月2日予定)
五十公野
第1試合 新発田中央－新潟南（10時開始予定）
第2試合 新潟商－新発田（12時30分開始予定）
三条パール
第1試合 加茂暁星－佐渡（10時開始予定）
第2試合 東京学館新潟－巻総合（12時30分開始予定）
悠久山
第1試合 柏崎工－新潟県央工（10時開始予定）
第2試合 六日町－十総・塩沢（12時30分開始予定）
佐藤池
第1試合 糸魚川－長岡大手（10時開始予定）
第2試合 高田北城－関根学園（12時30分開始予定）