春の北信越高校野球新潟県大会は1日、2回戦8試合が行われました。今春センバツ出場の日本文理と帝京長岡はコールド勝ち。第2シード中越、第4シード開志学園も勝ち、ベスト16進出を決めました。また、長岡・新潟産大附属・北越・新潟明訓もベスト16へ名乗りを上げています。

【2回戦試合結果】

日本文理 11-2 新発田南(7回コールド)
長岡 8-0 小千谷
新潟産大附属 3-2 十日町
開志学園 3-1 新発田農業
中越 11-2 長岡商業(7回コールド)
北越 13-0 新潟西
新潟明訓 12-1 村上桜ヶ丘(6回コールド)
帝京長岡 9-2 三条(7回コールド)

【2回戦】(5月2日予定)

五十公野
第1試合　新発田中央－新潟南（10時開始予定）
第2試合　新潟商－新発田（12時30分開始予定）

三条パール
第1試合　加茂暁星－佐渡（10時開始予定）
第2試合　東京学館新潟－巻総合（12時30分開始予定）

悠久山
第1試合　柏崎工－新潟県央工（10時開始予定）
第2試合　六日町－十総・塩沢（12時30分開始予定）

佐藤池
第1試合　糸魚川－長岡大手（10時開始予定）
第2試合　高田北城－関根学園（12時30分開始予定）