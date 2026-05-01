歴史と文化が息づく堺の街を、もっと自由に、もっとスマートに。JR西日本と南海電鉄では、スマートフォンを利用したデジタル乗車券「堺おでかけフリーパス」を2026年4月25日（土）から6月30日（火）までの期間限定で発売します。大人1,500円という手頃な価格ながら、JRの大阪環状線や阪和線、南海電鉄の主要区間に加え、阪堺電車の全線と南海バスの指定エリアまでが1日乗り放題になる豪華なセット内容です。関西の交通事業者による