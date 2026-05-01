カーリングの混合ダブルス世界選手権（スイス・ジュネーブ）で、日本代表の小穴桃里、青木豪組がメダル獲得に前進だ。１次リーグＡ組の日本は４月３０日の最終戦でデンマークに１２―３と大勝。第１エンド（Ｅ）に３点を先制すると、第２Ｅには３点をスチールする。その後も攻撃の手を緩めることはなかった。通算成績は７勝２敗となり、Ａ組３位でプレーオフ進出を決めた。小穴は試合後、国際連盟に対し「ここに来る前はどん