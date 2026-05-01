『バーバリアン』(22)『WEAPONS／ウェポンズ』(25)のザック・クレッガーが手掛ける映画『バイオハザード』（原題：RESIDENT EVIL）が、今年の秋に日本公開されることが決定した。併せて、特報映像が全世界一斉解禁された。ゲームの「バイオハザード」を原作とする映画版『バイオハザード』シリーズ。クレッガー監督はゲームシリーズの大ファンであり、“「バイオハザード 4」を100回クリアした”とメディアに明かしたほか、今年２