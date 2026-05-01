『バーバリアン』(22)『WEAPONS／ウェポンズ』(25)のザック・クレッガーが手掛ける映画『バイオハザード』（原題：RESIDENT EVIL）が、今年の秋に日本公開されることが決定した。併せて、特報映像が全世界一斉解禁された。

ゲームの「バイオハザード」を原作とする映画版『バイオハザード』シリーズ。クレッガー監督はゲームシリーズの大ファンであり、“「バイオハザード 4」を100回クリアした”とメディアに明かしたほか、今年２月発売の最新作「バイオハザード レクイエム」もすでに周回プレイに入っているという。大好きすぎる。

「バイオハザード 4」を100回クリアしたザック・クレッガー監督

完全新作の映画版となる本作について、クレッガー監督はメディアの取材に対し、「ゲームへのラブレターであり、その世界観、ルールや設定を踏襲している全く新しいストーリー」「『バイオハザード 2』や『3』と世界観を共有しながらも、トーンは『4』に近い」「しっかりと恐怖に踏み込んだ物語を書きたかった。ゲームのファンには間違いなく喜んでもらえるはず」などの証言をしている。

緊張感たっぷりの特報映像がこちら。戸口からスンゴい形で人間（？）が出てくる。

全米では９月18日(金)に公開を予定している。日本公開日の続報を楽しみにお待ちあれ。

『バイオハザード』

<秋> 全国の映画館で公開

監督:ザック・クレッガー

脚本:ザック・クレッガー、シェイ・ハッテン

製作:ロバート・クルツァー、ザック・クレッガー、ロイ・リー、ミリ・ユーン、カーター・スワン、アサド・キジルバッシュ

エグゼクティヴ・プロデューサー:オリヴァー・ベルベン、ヴィクター・ハディダ、リチャード・ライト、ロバート・ベルナッチ

出演:オースティン・エイブラムス、ザック・チェリー、カーリー・レイス、ポール・ウォルター・ハウザー