【「近代麻雀」2026年6月号】 5月1日 発売 価格：980円 【拡大画像へ】 竹書房は、雑誌「近代麻雀」2026年6月号を5月1日に発売する。価格は980円。 表紙＆巻頭グラビアには、高宮まりさんが登場。付録の小冊子は有名麻雀プロが最も記憶に残り、運命を変えた1牌に迫る「人生を変えた一局」。DVDには「麻雀最強戦2025～女流下剋上決戦～」なるか一発逆転! の3半荘を