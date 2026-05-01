日本最古の遊園地が、7色の熱狂に包まれる！ 2026年5月1日、東京・浅草の「浅草花やしき」で、7人組アイドルグループ・CANDY TUNEのデビュー3周年を記念した特別イベント「CANDY TUNE 3rd Anniversary『浅草 飴やしき』」が開幕します。5月8日までのGW期間限定で、普段は体験できない17:00以降の夜間特別営業を実施。メンバーの衣装を纏った「お着替えパンダカー」や、SNSで話題の“湯切り”を体験できる縁日など、ファンならずと