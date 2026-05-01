日本最古の遊園地が、7色の熱狂に包まれる！ 2026年5月1日、東京・浅草の「浅草花やしき」で、7人組アイドルグループ・CANDY TUNEのデビュー3周年を記念した特別イベント「CANDY TUNE 3rd Anniversary『浅草 飴やしき』」が開幕します。

5月8日までのGW期間限定で、普段は体験できない17:00以降の夜間特別営業を実施。メンバーの衣装を纏った「お着替えパンダカー」や、SNSで話題の“湯切り”を体験できる縁日など、ファンならずとも見逃せないコンテンツが満載です。ライトアップされた幻想的な夜の遊園地で、ここでしか味わえない限定グルメとともに過ごす特別な8日間。前夜のメディア発表会の様子を交え、その全貌を徹底レポートします。

浅草駅徒歩約5分！「浅草花やしき」

日本最古の遊園地「浅草花やしき」が「飴やしき」に！

江戸時代末期の嘉永6年(1853年)に開園した、歴史ある遊園地「浅草花やしき」。つくばエクスプレス「浅草」駅から徒歩約5分、地下鉄銀座線・地下鉄浅草線・東武スカイツリーライン「浅草」駅から徒歩約10分という、東京を代表する観光地「浅草」の中心にあります。浅草寺の雷門や、全長約250メートルの仲見世通りといったおなじみの観光スポットとともに楽しめる立地です。

GW期間中は2部制で営業

「浅草 飴やしき」は「夜の部」として17:00〜営業（画像：花やしき）

GW期間中は、営業時間を2部制とし、9:00〜16:00は「朝の部」として「花やしきのGW2026」を、17:00〜22：00は「夜の部」として「CANDY TUNE 3rd Anniversary『浅草 飴やしき』」を開催します。

CANDY TUNEが園内をジャックする「CANDY TUNE 3rd Anniversary『浅草 飴やしき』」

今回紹介する「CANDY TUNE 3rd Anniversary『浅草 飴やしき』」は、5月1日(金)〜5月8日(金)の8日間限定の特別夜間営業。園内のアトラクションや縁日、フード、装飾にいたるまで夜の花やしきをCANDY TUNEがジャック。イルミネーションとともに楽しめます。

「浅草 飴やしき」の入園＋アトラクション乗り放題のチケット料金は、以下の通りです。

前売り（日付指定）：大人 5,800円／小学生 4,200円

当日：大人 6,800円／小学生 5,200円

フォトブック付き：7,800円（前売り限定／大人料金のみ）

前売り限定ファミリーチケット（大人2人＋小学生2人）：1万5,800円

未就学児：無料 ※入園特典はつきません

来場者特典の「オリジナル園内MAP」と「ピクチャーチケット」

来場者特典として「オリジナル園内MAP」と、CANDY TUNEメンバー撮り下ろし写真がデザインされた「ピクチャーチケット」をプレゼント。ファンにはたまりません！

また、前売り限定のファミリーチケットは大人2人と小学生2人の計4名で1万5,800円。通常の前売り価格より4,200円も安くなり、家族で訪問を予定している人にはかなりおトク。浮いたお金で限定の「倍倍クリームソーダ」を楽しんだり、オリジナルグッズを購入したり、楽しみが広がりそうです。

メンバー7人が「浅草 飴やしき」開園宣言！

4月30日の夜に行われたメディア発表会では、CANDY TUNEのメンバー7名が勢揃いしました。壇上にはメンバーとともに「パンダカー発祥の地」である浅草花やしきらしく、CANDY TUNEのメンバーそれぞれの衣装をモチーフに着飾ったパンダカーが登場。メンバーは全員「かわいい！」と大興奮！興奮冷めやらぬまま「CANDY TUNEの浅草 飴やしき開園です！」の掛け声とともにクラッカーを鳴らし、開園を宣言しました。

クラッカーを鳴らして開園宣言をする7人

ステージ隣の「ビックリハウス」は、開会宣言と同時に「CANDY HOUSE」に変身！ 音楽が流れ、プロジェクションマッピングの映像演出もありました。

プロジェクションマッピングと音楽にメンバーも大興奮！

「きゃんちゅー縁日」の各自PRも

トークセッションでは7人が順に「自分の縁日コンテンツをぴったり1分間でアピール」する挑戦も。

びびのミラーボール風船屋さん

村川緋杏さんが担当する「びびのミラーボール風船屋さん」として、飴やしきオリジナルのピカピカな風船を購入することができます。村川さんは「遊園地と言えばバルーン。ミラーボールみたいなバルーンをもって飴やしきを楽しんで！」とアピール。

しーちゃんのゲームコーナー

宮野静さんが担当する「しーちゃんのゲームコーナー」はおなじみUFOキャッチャーで飴やしきオリジナルの景品をGETできます。宮野さんは「限定アクスタや限定缶バッジなどの景品が取れるように頑張って！」とコメント。

こっちゃんの湯切りでスーパーボールすくい

立花琴未さんが担当するのは「こっちゃんの湯切りでスーパーボールすくい」。スーパーボールを湯切り網ですくうことができます。立花さんは「湯切り網なので、簡単にスーパーボールをすくえます。通常のボールのなかに、飴やしき限定のロゴ入りボールが入っているので、ぜひ狙って・すくって・湯切って・GETしてくれたら嬉しい」と笑顔で語りました。

なちこのふわふわ！わたあめ屋さん

小川奈々子さんが担当する「なちこのふわふわ！わたあめ屋さん」は、キャンディをかたどったオリジナルわたあめを購入できます。小川さんはわたあめについて「キャンディ型で映えるし、お腹に溜まらない」とアピール。「食べ物屋さんを出すのが夢だったので、私の夢を一緒に楽しんでほしい」と笑顔でアピールしました。

なったんの「よそ見禁止カメラ」

南なつさんが担当する「なったんの『よそ見禁止カメラ』」は、プリントシール機を使って飴やしきオリジナルフレームで撮影ができます。カメラが大好きだという南さんは、先ほどメンバーと一緒に撮影したというプリントシールを公開。「一人ひとりのオリジナル絵柄があり、なつと一緒に撮れる絵柄もあります。プリントシール機で撮影して思い出に残して、キャンチューからよそ見できなくしちゃいたいと思います」と自信を見せました。

きりちゃんの全員まとめて！ハイ、ばっきゅん（ハート）射的

桐原美月さんが担当したのは「きりちゃんの全員まとめて！ハイ、ばっきゅん（ハート）射的」。コルク銃を使って飴やしきオリジナルの景品をGETできます。桐原さんは「銃を構えたキービジュアルのアクスタやステッカー、缶バッジを射的でGETできます。意外と難しいので、対策を練って撃ち落としてみて」とコメント。

りのまるのリングシュート

福山梨乃さんが担当したのは「りのまるのリングシュート」。おなじみの輪投げがりのまるさん仕様になりました。福山さんは「趣味のバスケ観戦にちなみ、バスケのボールに替わってリングをシュートする輪投げです。全員のアクスタやシール、缶バッジなど超レアな限定グッズを是非GETして」とアピールしました。

アトラクションや縁日も特別仕様に

園内のアトラクションは、アトラクションごとにセレクトされたCANDY TUNEの楽曲がBGMとして流れる仕様に。まさにCANDY TUNEの3年間を振り返る「遊ぶベストアルバム」となっています。

楽曲とシンクロするアトラクション体験

左上から時計回りに、村川緋杏さんの「倍倍FIGHT!」×ディスク・オー、宮野静さんの「君もゾンビですかゾンビですね」×スリラーカー、立花琴未さんの「推し（ハート）好き（ハート）しんどい」×リトルスター、南なつさんの「キス・ミー・パティシエ」×カーニバル、桐原美月さんの「エトセトLOVE YOU」×メリーゴーランド、小川奈々子さんの「必殺あざとポーズ」×スワン

ローラーコースターは福山梨乃さんの「アイしちゃってます（ハート）」、メリーゴーランドは桐原美月さんの「エトセトLOVE YOU」といったように、各アトラクションでメンバーのセレクト楽曲と録り下ろしアナウンスが流れます。園内放送でも約30分に1回、メンバーによる“飴やしきトーク”が届くなど、園内のどこにいてもメンバーの存在を感じられる仕掛けが満載です。

話題のコラボも！「きゃんちゅー縁日」

スーパーボールすくいや射的、輪投げなど縁日の定番が「飴やしき仕様」に。映えるわたあめにも注目！

花やしき名物「マルハナ縁日」「ゲームプラザ」も「飴やしき仕様」にチェンジ。注目は、人気楽曲「倍倍FIGHT!」で話題となった“湯切りネキ”にちなんだ「こっちゃんの湯切りでスーパーボールすくい（担当：立花琴未）」。他にも「きりちゃんの全員まとめて！ハイ、ぱっきゅん（ハート）射的」など、メンバーの個性が光る縁日ゲームが登場し、オリジナルの景品が用意されています。

「きゃんちゅー縁日」でしか手に入らない飴やしきオリジナル景品

園内にはフォトスポットも充実

お祝いスタンディングパネル

CANDY TUNEファンなら絶対に外せないのが、フォトスポットでの記念撮影。園内のあちこちにメンバーやメンバーにちなんだ装飾があり、撮りどころが満載です。

約4.5メートルの7色のアメ型バルーン

なかでもメンバーが勢揃いの「お祝いスタンディングパネル」や、約4.5メートルもある7色の「アメ型バルーン」は絶好の撮影スポットです。

飴やしき仕様パンダカー

メンバーの衣装をモチーフに“お着替え”した7色の「飴やしき仕様パンダカー」も要チェック。カウボーイハットを被った特別仕様のパンダカーは、ここでしか見ることができません！ 期間中はフォトスポットとして、パンダカーに乗って撮影が可能です。（動かすことはできません）

メンバーそれぞれのパネルもあります！

もちろん、メンバー個々のフォトスポットもあります。推しメンバーとの撮影を楽しみましょう。

「浅草 飴やしき」限定グッズをGET！

思わず記念に持ち帰りたくなるオリジナルグッズの数々

「浅草 飴やしき」限定のオリジナルグッズも販売します。撮り下ろしビジュアルや“飴やしき仕様”のパンダカーを使用した全15種のポストカード（うち撮り下ろし7種）やパンダカー画像の飴やしき・ダイカットステッカー、飴やしき・キービジュアルクリアファイル、PAPABUBBLE（パパブブレ）と「飴やしき」コラボオリジナルキャンディーも注目です。

五感で味わう！個性豊かなメンバー別コラボフード

7人それぞれの「飴やしき」限定コラボメニュー。「倍倍クリームソーダ」はアイスが2つ乗った大満足のサイズ感で、ペロペロキャンディとストローマーカーが付いたフォトジェニックな一品

「飴やしき」限定のコラボメニューも見逃せません。メンバーの個性を詰め込んだ7種のフードが登場しています。

「茶々工房」では立花琴未さんの「はにゃまるうう〜ちょい辛ラーメン」、福山梨乃さんの「りのまるんるん台湾ソーセージ」、宮野静さんの「国王お手製クリームパスタ」を、「KiKi」では小川奈々子さんの「はっ！みぃて！ドーナッツ（ハート）」と南なつさんの「なつしか勝たん！スープカレー」を、「マリオンクレープ」では村川緋杏さんの「圧倒的！ストロびびークレープ」を、「フロル」では桐原美月さんの「ポテトアゲちゃってます（ハート）」とグループカラーをイメージした「倍倍クリームソーダ」を販売。メンバーらしさ全開なメニューはどれも魅力的です。

「ほっともっと」が販売する焼肉ビビンバ。会場内モニターではCM放映も（画像：花やしき）

また、CANDY TUNEがCM出演中の「ほっともっと」のキッチンカーも特別出店し、焼肉ビビンバを販売しています。

歴史ある浅草の街並みに、最新のアイドルカルチャーが溶け合う「浅草 飴やしき」。幻想的な光と音に包まれる夜の遊園地は、連休の喧騒を忘れさせてくれる魔法のような空間です。推しを追いかけるファンも、浅草の新しい夜の顔を覗きたい観光客も、2026年のGWは「飴色の思い出」を作りに、ぜひ花やしきの門を叩いてみてください。

文・写真：斎藤若菜

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）