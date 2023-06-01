5月。もう初夏、ともいえる季節ですが、夜空では春の星座たちが輝いています。その中のひとつ、おおぐま座は1年中見ることができますが、春から夏にかけては天高く昇るため、見やすくなります。全天で3番目の広さを持つ星座で、クマの腰からしっぽにかけての、ひしゃく型の星の並びが北斗七星です。6つの2等星と1つの3等星ですが、市街地でも見つけられます。ひしゃくの柄の先から2番目の星は2等星・ミザール。すぐそばには4等星