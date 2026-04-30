石原宏高環境相は30日、水俣病患者らの支援施設を訪れた際、父親の故石原慎太郎氏が環境庁長官時代に水俣病患者らについて「知能指数が低い」と発言したことに触れ、「父も生前、大変申し訳ないことをしたということで」などと語った。